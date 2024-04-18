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06:30, 18 апреля 2024Наука и техника

Китай связали с полномасштабной атакой на пользователей iPhone

BlackBerry: китайские хакеры связаны с атакой на владельцев iPhone

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалисты BlackBerry обвинили китайских хакеров в причастности к полномасштабной атаке на пользователей смартфонов Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет исследователей.

В материале эксперты по безопасности напомнили, что в начале апреля Apple предупредила пользователей по всему миру о готовящихся атаках. Специалисты BlackBerry заявили, что подобные атаки уже совершают и будут совершать с помощью «сложного имплантата iOS» под названием LightSpy, за которым стоят хакеры из Китая.

По словам инженеров, атака LightSpy впервые была проведена во время политической напряженности в Гонконге в 2020 году. В ходе ее хакеры удаленно связывались с iPhone жертвы и взламывали защиту устройства. Они получали возможность использовать личные документы и медиафайлы пользователя, а также читать контент в его мессенджерах.

Также LightSpy позволяет скрытно записывать звук с микрофона девайса и анализировать звонки. Кроме того, зараженный телефон может передавать «сверхспецифичные» данные о геолокации пользователя, которые дают возможность с максимальной точностью определить его местоположение.

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Доказательством причастности китайских хакеры специалисты BlackBerry назвали комментарии к коду и сообщения об ошибках LightSpy, написанными на китайском языке. Также эксперты вызвали обеспокоенность, что стоящая за атаками организация связана с властями Китая.

В конце октября специалисты по безопасности описали способ взлома любого гаджета Apple. Уязвимость iLeakage основана на ошибке движка Apple WebKit, на котором базируются браузер Safari

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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