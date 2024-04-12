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11:36, 12 апреля 2024Наука и техника

Пользователей Apple предупредили о готовящейся на них атаке

Apple предупредила пользователей из 92 стран о шпионской атаке

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Корпорация Apple зафиксировала крупную атаку на владельцев фирменной техники, связанную со шпионским ПО. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Компания начала рассылать пользователям сообщения с предупреждением о том, что они могут стать жертвой атаки хакеров. «Вероятно, эта атака направлена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь», — говорится в уведомлении. По словам экспертов, неизвестные пытаются удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с Apple ID.

Журналисты отметили, что похожие уведомления о готовящейся атаке получили владельцы смартфонов Apple из 92 стран. Специалисты подчеркнули, что Apple с 2021 года сообщает пользователям по всему миру о подобных атаках. Об этой практике говорится на сервисной странице поддержки.

Авторы TechCrunch отметили, что предупреждение Apple возникло на фоне того, что многие страны в 2024 году проведут выборы на различных уровнях. Вероятно, атаки могут быть связаны с желанием некоторых заинтересованных сторон повлиять на результаты голосования.

«Мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, что заставило нас отправить это уведомление, поскольку это может помочь злоумышленникам адаптировать свое поведение», — подчеркнули в Apple.

В конце марта специалист по безопасности Брайан Кребс нашел новый способ взлома iPhone. По его словам, во время атаки злоумышленник отправляет жертве большое количество сообщений с предложением сбросить пароль на своем гаджете.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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