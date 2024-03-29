Хакеры завалили владельцев iPhone уведомлениями

ArsTechnica: найден новый способ взлома iPhone с помощью уведомлений

Специалист по безопасности Брайан Кребс нашел новый способ взлома iPhone. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Эксперт назвал новую кампанию по взлому MFA Fatigue, так как она связана с многофакторной аутентификацией (MFA) на устройствах Apple. В ходе этой атаки злоумышленник отправляет на смартфон жертвы огромное количество уведомлений о сбросе пароля.

Кребс отметил, что хакер буквально заваливает свою цель уведомлениями, вынуждая ее случайно нажать на кнопку «Сброс пароля». После сброса пользователю звонят якобы из службы поддержки Apple и с помощью обмана вынуждают сообщить новый пароль.

По словам стартапера Парта Пателя, который столкнулся с подобной атакой, за короткий период времени он получил на свой смартфон, ноутбук и другие устройства Apple более 100 уведомлений. Патель отметил, что уведомления имеют срочный характер, поэтому их нельзя проигнорировать.

Специалист Брайан Кребс рассказал, что для атаки на пользователя нужно знать электронную почту, привязанную к Apple ID жертвы. В этом случае можно отправлять на его устройства сообщения о якобы взломе пароля.

В конце марта в корпорации Apple отреагировали на антимонопольный иск Министерства юстиции США. В компании заявили, что американские власти хотят превратить iPhone в Android.