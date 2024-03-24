В Apple предостерегли от «превращения» iPhone в Android

9to5Mac: в Apple заявили, что власти США хотят «превратить» iPhone в Android

В корпорации Apple отреагировали на антимонопольный иск Министерства юстиции США. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Представители компании резко отреагировали на обвинения Минюста США в том, что Apple создала монополию на рынке смартфонов. В компании предостерегли власти США от попыток заставить корпорацию отойти от своих принципов.

По мнению Apple, американские власти желают «превращения» iPhone в смартфон на Android. В заявлении говорится, что в Минюсте США хотят, чтобы устройство Apple приобрело многие качества, характерные девайсам на Android. В компании заявили, что это негативным образом скажется на конкуренции, так как потребитель будет лишен права выбора.

Представитель корпорации подчеркнул, что одним из преимуществ iPhone на фоне других гаджетов является его конфиденциальность и безопасность. Однако в случае победы Минюста Apple придется пойти на значительные компромиссы.

Власти США заявили, что Apple, пользуясь доминирующим положением на рынке смартфонов, завышала цены для потребителей и разработчиков. Также компания якобы выборочно вводила ограничения, скрывая важные функции в iPhone.

В конце марта аналитики International Data Corporation (IDC) заявили, что Apple заняла больше половины рынка смартфонов США. В 2023 году на американский рынок было поставлено 130,6 миллиона устройств, за год снижение составило 6,9 процента.