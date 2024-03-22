Власти США обвинили Apple в создании монополии смартфонов

The Verge: Минюст США обвинил Apple в создании монополии на рынке смартфонов

Министерство юстиции США обвинило корпорацию Apple в создании монополии на рынке смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Антимонопольный иск был направлен при участии генеральных прокуроров 16 штатов и округов. В документе говорится, что Apple, пользуясь доминирующим положением на рынке смартфонов, завышала цены для потребителей и разработчиков. Также она якобы выборочно вводила ограничения, скрывая важные функции в своих устройствах.

«Apple использует свою монопольную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и прочих», — отмечается в сообщении. По словам главы антимонопольного отдела министерства юстиции Джонатана Кантера, компания много лет успешно подавляла конкурентные альтернативы.

По словам журналистов The Verge, Apple оказалась второй американской корпорацией после Google, которой заинтересовался Минюст. Авторы подтвердили, что на IT-гиганта многократно жаловались и потребители, и разработчики. Так, последние выступали против высокой комиссии за продажу приложений в App Store и зачастую непрозрачных условий модерации.

Также в материале говорится, что Европа опередила США в вопросах сдерживания мегакорпораций. Там в марте в силу вступил закон о цифровых рынках (DMA), из-за которого, в частности, Apple пришлось согласиться на запуск альтернативных магазинов с приложениями на iPhone.

В начале марта Еврокомиссия наложила на Apple штраф в размере 1,8 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных сервисов. Это один из крупнейших штрафов, выплаченных ЕС технологической компанией.