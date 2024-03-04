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18:55, 4 марта 2024Экономика

Apple оштрафовали почти на два миллиарда долларов

Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,95 миллиарда долларов после жалобы Spotify

Фото: Mike Segar / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) наложила на Apple штраф в размере 1,8 миллиарда евро (1,95 миллиарда долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных сервисов. Об этом со ссылкой на заявление ЕК пишет CNBC.

Комиссия заявила, что обнаружила, что американская корпорация не позволяла разработчикам приложений информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых вариантах оплаты подписок за пределами приложения. Разработчики также не могли публиковать в приложениях ссылки, ведущие на сайты с альтернативным вариантом покупки, и связываться с новыми пользователями по электронной почте, чтобы информировать их о других возможностях оплаты.

Это первый антимонопольный штраф Apple в Евросоюзе и один из крупнейших штрафов, выплаченных ЕС технологической компанией. ЕК начала расследование в отношении Apple после жалобы от Spotify в 2019 году. По данным Еврокомиссии, из-за политики Apple многие пользователи iOS платили более высокую цену за подписку на музыкальные сервисы из-за высоких комиссий американской компании.

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Apple, в свою очередь, заявила, что максимальную выгоду от решения ЕС получит Spotify. «Основным сторонником этого решения и крупнейшим бенефициаром является компания Spotify, базирующаяся в Стокгольме, Швеция. Spotify имеет крупнейшее в мире приложение для потоковой передачи музыки, и в ходе этого расследования компания встречалась с Европейской комиссией более 65 раз», — говорится в заявлении технологического гиганта.

Компания из США также напомнила, что Spotify занимает 56 процентов европейского рынка музыкальных сервисов, что более чем вдвое превышает долю их ближайшего конкурента. При этом европейская фирма «ничего не платит Apple за услуги, которые помогли сделать ее одним из самых узнаваемых брендов в мире». Вместо продажи подписок в приложении для iOS Spotify продает их через собственный сайт, где Apple не может взимать комиссию.

Ранее стало известно, что Apple в 2023 году стала плательщиком самого крупного антимонопольного штрафа в России. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), компания выплатила 906 миллионов рублей из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

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