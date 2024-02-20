Apple заплатила самый крупный антимонопольный штраф в России

ФАС: самый крупный антимонопольный штраф в РФ в 2023 году составил 906 млн руб.

Американская технологическая корпорация Apple в 2023 году стала плательщиком самого крупного антимонопольного штрафа в России. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Компания выплатила 906 миллионов рублей из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, говорится в публикации.

ФАС уточнила, что всего за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 миллиарда рублей в виде антимонопольных штрафов. Из них 2,4 миллиарда составили взыскания, назначенные центральным аппаратом ведомства, 3,4 миллиарда — его территориальными органами.

С начала 2024 года Apple заплатила в бюджет России еще более крупную сумму, сообщила ранее ФАС. «Служба оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. 19 января 2024 года Apple оплатила штраф», — говорится в заявлении ФАС.