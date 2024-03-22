Apple стала лидером на рынке смартфонов в США

IDC: в 2023 году на долю Apple пришлось 51,9 процента рынка смартфонов США

Аналитики International Data Corporation (IDC) заявили, что Apple заняла больше половины рынка смартфонов США. Об этом сообщает издание PhoneArena.

На долю американского производителя пришлось 51,9 процента. За год лидирующая компания увеличила свою долю на 1,4 процента, продав на домашнем рынке 68 миллионов iPhone. На втором месте осталась Samsung с долей 22,4 процента — за год поставки смартфонов бренда упали на 19 процентов. На третьем месте оказалась Lenovo, которая получила долю 8 процентов.

Аналитики обратили внимание, что китайская корпорация TCL показала самый высокий рост за указанный период — ее поставки увеличились на 8,1 процента. При этом год для производителей смартфонов в целом был неудачным. В 2023 году на рынок США было поставлено 130,6 миллиона устройств, за год снижение составило 6,9 процента.

В отчете также говорится, что на рынке разблокированных смартфонов, которые продаются без сотового тарифа, с долей 34 процента лидировала Lenovo. Ниже расположились Samsung и Apple.

В середине января аналитики IDC рассказали, что Apple возглавила глобальный рынок смартфонов с долей 20,1 процента. Всего за 2023 года на мировой рынок было поставлено 1,166 миллиарда смартфонов.