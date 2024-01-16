Назван крупнейший производитель смартфонов

IDC: Apple возглавила глобальный рынок смартфонов с долей 20,1 процента

На глобальном рынке смартфонов сменился лидирующий производитель. Об этом сообщается в отчете IDC, размещенном на сайте Businesswire.

По итогам 2023 года крупнейшим производителем смартфонов оказалась Apple, которая отгрузила на рынок 234,6 миллиона единиц устройств и получила долю 20,1 процента. В отчете говорится, что IT-гигант из США провел удачный год с ростом 3,7 процента и поэтому возглавил рынок. Прежний лидер — Samsung — реализовал 226,6 миллиона смартфонов, получив долю 19,4 процента. На третьей позиции разместилась Xiaomi — 145,9 миллиона единиц техники и доля 12,5 процента.

В топ-5 также попали китайские компании Oppo и Transsion. Вместе они получили долю 16,9 процента. На остальные бренды пришелся 31 процент поставок. Также специалисты IDC назвали общее количество смартфонов, которые компании поставили на рынок — 1,166 миллиарда.

«Apple не только является единственным производителем в тройке лидеров, ежегодно демонстрирующим положительный рост, но и впервые в истории занимает первое место в мире», — подчеркнули авторы отчета. Также они отметили широкое распространение доступных Android-смартфонов.

Ранее аналитик Мин-Чи Ко назвал iPhone 15 Pro Max самым продаваемым смартфоном Apple. На флагманский девайс приходится 40-45 процентов продаж всех новых iPhone.