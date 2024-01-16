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10:01, 16 января 2024Наука и техника

Назван самый продаваемый iPhone

Appleinsider: iPhone 15 Pro Max — самый популярный смартфон Apple в 2024

Фото: Amanz / Unsplash

Авторитетный аналитик Мин-Чи Ко назвал iPhone 15 Pro Max самым продаваемым смартфоном Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider.

По словам специалиста, самый дорогой флагманский телефон американского бренда остается и самым востребованным iPhone на рынке. Мин-Чи Ко пришел к этому выводу после анализа показателей фирмы Largan, которая поставляет телеобъективы для Apple.

Ко заявил, что 15 Pro Max будет оставаться самым популярным Apple-смартфоном на рынке в течение первой половины 2024 года. По оценке эксперта, на модель будет приходиться порядка 40-45 процентов продаж всех новых iPhone. Мин-Чи Ко также отметил зависимость тайваньской фирмы от партнера из США, заявив, что только в первом полугодии объективы для iPhone 15 Pro Max увеличат выручку Largan на 108,8-121,7 миллиона долларов.

Журналисты издания напомнили, что самый дорогой смартфон Apple доступен в США за 1199 долларов. Для сравнения, стартовая модель iPhone 15 стоит 799 долларов.

Ранее инсайдеры Bloomberg рассказали, что в 2024 году корпорация Apple сосредоточится на выпуске носимых устройств. Фирма представит AR-гарнитуру Vision Pro и несколько версий наушников AirPods 4.

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      Андрей Ставицкий
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