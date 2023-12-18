Названы главные ученые года

В топ научных героев 2024 года по версии Nature вошел создатель ChatGPT

Авторитетный журнал Nature опубликовал список выдающихся ученых 2023 года. Топ доступен на сайте издания.

В список попали один из руководителей миссии «Чандраян-3» Калпана Калахасти, которая совершила первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны. Составители включили предпринимателя и инженера Илью Суцкевера — основателя компании OpenAI, которая создала чат-бота ChatGPT.

Также героями года назвали министра окружающей среды Бразилии Марину Сильву, которая помогла остановить вырубку лесов Амазонии, биолога Кацухико Хаяси, который смог превратить клетки самца мышей в жизнеспособные яйцеклетки, разработчика термоядерного реактора NIF Энни Критчер, главного специалиста по глобальному потеплению Программы ООН по населенным пунктам Элени Миривили, физика Джеймса Хэмлина, который обнаружил и добился отзыва с сайта Nature ошибочных статей о сверхпроводниках.

В список включили биохимика Светлану Мойсов, ответственную за разработку лекарств для снижения веса, ведущего испытания вакцины от малярии R21 Халиду Тинто, Томаса Паулза, разработавшего новую методику лечения рака мочевого пузыря.

Ранее ученые из Медицинского центра Бет-Изрейел (BIDMC) заявили, что чат-ботов можно использовать в качестве ассистента при диагностировании заболеваний. Специалисты оценили способность чат-ботов интегрироваться в клинические рабочие процессы.