Взобравшийся по трубе дворник спас россиянок от пожара и попал на видео

В Петербурге дворник спас от пожара девушек, взобравшись на третий этаж по трубе

В Санкт-Петербурге дворник спас от пожара девушек, блокированных на третьем этаже здания. Видео опубликовал Telegram-канал «Санкт-Петербург online | Saintpgo».

На кадрах мужчина в спецодежде взбирается по декоративному элементу фасада, обхватив руками водосточную трубу. Взобравшись на уровень третьего этажа, он дает руку девушке, которая стоит на подоконнике. Из окон вырываются клубы дыма.

Дворник объясняет девушке, как спуститься, и помогает еще нескольким людям, находившимся в задымленном помещении.

Ранее в Екатеринбурге мужчина перелез через балкон на 11-м этаже ради спасения пенсионерки, которую случайно запер внук в соседней квартире. На видео он вскрывает балконную дверь и освобождает россиянку.