Россиянин перелез через балкон на 11-м этаже ради спасения пенсионерки

Екатеринбуржец перелез через балкон на 11-м этаже ради спасения пенсионерки

В Екатеринбурге инженер перелез через балкон на 11-м этаже ради спасения пенсионерки, которую случайно запер внук. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры появились у портала Е1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянин перебирается без страховки, отверткой вскрывает балконную дверь и освобождает бабушку.

Как выяснил Е1.ru, родственники пожилой женщины не брали трубку, на место вызвали спасателей, но чтобы не терять время, главный инженер сам вызвался вызволить горожанку.

Руководитель обслуживающей управляющей компании пообещал, что инженера наградят.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае собака спасла пятилетнего ребенка, который всю ночь пробыл в лесу на морозе.