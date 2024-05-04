На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны в документах

УНИАН: МО Украины объяснило подписи зама Гаврилюка командировкой Умерова

Документы минобороны Украины с конца апреля подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк. Сам министр Рустем Умеров находился в командировке, написало агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"», — отмечается в публикации.

При этом в минобороны объяснили, что Гаврилюк поставил подпись под приказом в качестве «временно исполняющего обязанности министра обороны Украины», поскольку Умеров в тот период был в командировке. Однако в ведомстве не указали, вернулся ли сейчас министр к исполнению своих должностных обязанностей.

Ранее в украинских соцсетях указали, что под приказом минобороны страны от 27 апреля об изменениях в положении о военно-врачебных комиссиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит подпись Гаврилюка вместо Умерова.

Рустем Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал эту должность порядка двух лет.