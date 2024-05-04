Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:07, 4 мая 2024Бывший СССР

На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны в документах

УНИАН: МО Украины объяснило подписи зама Гаврилюка командировкой Умерова
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Документы минобороны Украины с конца апреля подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк. Сам министр Рустем Умеров находился в командировке, написало агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"», — отмечается в публикации.

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

При этом в минобороны объяснили, что Гаврилюк поставил подпись под приказом в качестве «временно исполняющего обязанности министра обороны Украины», поскольку Умеров в тот период был в командировке. Однако в ведомстве не указали, вернулся ли сейчас министр к исполнению своих должностных обязанностей.

Ранее в украинских соцсетях указали, что под приказом минобороны страны от 27 апреля об изменениях в положении о военно-врачебных комиссиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит подпись Гаврилюка вместо Умерова.

Рустем Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал эту должность порядка двух лет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «За пару недель». В Евросоюзе назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

      США испугались отправлять Украине свои разведывательные беспилотники

      На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны в документах

      В Дании подросткам разрешат делать аборт без согласия родителей

      В Днепропетровской области после взрывов начались перебои с электричеством

      Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

      В России захотели увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

      На Западе раскрыли приоритетное пожелание Украины в списке помощи от США

      В Германии оценили российское «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ

      Пентагон передаст Украине оружие против глушилок GPS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше