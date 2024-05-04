В Дании подросткам разрешат делать аборт без согласия родителей

В Дании подросткам с 15 лет разрешат делать аборт без согласия родителей

Министерство здравоохранения Дании сообщило, что с лета 2025 года подросткам с 15 лет разрешат делать аборт без согласия родителей. Помимо этого, срок прерывания беременности увеличат с 12 до 18 недель, передает РИА Новости.

«Порог прерывания беременности переносится на восемнадцатую неделю беременности... При этом 15-17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей», — сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что увеличение срока, за который разрешено проводить аборт, необходимо для того, чтобы у женщин было больше времени и возможности действовать на основе информации, которую они получают в ходе дородовых обследований.

Соответствующие изменения вступят в силу с июня 2025 года.

Ранее стало известно, что американские парламентарии в законодательном собрании штата Аризона скандировали «позор» и едва не подрались во время дискуссии об абортах.