Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 11 апреля 2024Мир

Американские законодатели скандировали «позор» и едва не подрались из-за абортов

Парламентарии в американском штате Аризона едва не подрались из-за абортов

Фото: Matt York / АР

Американские парламентарии в законодательном собрании штата Аризона скандировали «позор» и едва не подрались из-за вопроса абортов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Демократы Палаты представителей и по крайней мере один республиканец попытались начать дискуссию по поводу отмены запрета на аборты 1864 года, который не допускает исключений (...) Лидеры Республиканской партии, которые контролируют большинство, дважды прерывали его обсуждение и быстро откладывали заседание на неделю. Возмущенные демократы разразились скандированием "Позор! Стыд!"», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что в штате нет согласия по вопросу о праве на прерывание беременности. Несмотря на контроль законодательного органа власти республиканцами, большинство населения штата выступает за право на аборт. В свою очередь демократы инициировали процедуру внесения поправки в конституцию Аризоны о включении возможности прервать беременность как одно из конституционных прав.

Ранее экс-президент Дональд Трамп несколько изменил свою позицию по абортам, предложив отказаться от их запрета на территории всей страны, отдав это решение на рассмотрение каждому штату отдельно. Политик также намекнул, что излишнее внимание к этой повестке оттолкнуло от республиканцев электорат на выборах в Конгресс 2022 года.

При этом отмечается, что мнение Трампа вызвало возмущение христианских консерваторов, являющихся одной из ключевых групп избирателей для республиканцев.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощные удары по энергообъектам Украины. Уничтожена одна из крупнейших ТЭС

      В Госдуму внесли законопроект о наказании за нарушение присяги гражданина России

      Самый популярный фестиваль России объявил список артистов на 2024 год

      Выращенные в пробирке мозги объединили

      В Эстонской православной церкви объяснили отказ от разрыва связей с РПЦ

      Повальный интерес россиян к золотым слиткам объяснили

      В Николаеве прогремел взрыв в районе бронетанкового завода

      Пресечение попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровскую косу попало на видео

      Американские законодатели скандировали «позор» и едва не подрались из-за абортов

      54-летняя невеста Безоса пришла на ужин к Байдену в платье российского бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше