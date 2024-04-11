Американские законодатели скандировали «позор» и едва не подрались из-за абортов

Парламентарии в американском штате Аризона едва не подрались из-за абортов

Американские парламентарии в законодательном собрании штата Аризона скандировали «позор» и едва не подрались из-за вопроса абортов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Демократы Палаты представителей и по крайней мере один республиканец попытались начать дискуссию по поводу отмены запрета на аборты 1864 года, который не допускает исключений (...) Лидеры Республиканской партии, которые контролируют большинство, дважды прерывали его обсуждение и быстро откладывали заседание на неделю. Возмущенные демократы разразились скандированием "Позор! Стыд!"», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что в штате нет согласия по вопросу о праве на прерывание беременности. Несмотря на контроль законодательного органа власти республиканцами, большинство населения штата выступает за право на аборт. В свою очередь демократы инициировали процедуру внесения поправки в конституцию Аризоны о включении возможности прервать беременность как одно из конституционных прав.

Ранее экс-президент Дональд Трамп несколько изменил свою позицию по абортам, предложив отказаться от их запрета на территории всей страны, отдав это решение на рассмотрение каждому штату отдельно. Политик также намекнул, что излишнее внимание к этой повестке оттолкнуло от республиканцев электорат на выборах в Конгресс 2022 года.

При этом отмечается, что мнение Трампа вызвало возмущение христианских консерваторов, являющихся одной из ключевых групп избирателей для республиканцев.