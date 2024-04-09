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08:37, 9 апреля 2024Мир

Решение Трампа по абортам разозлило его ядерный электорат

AP: решение Трампа по абортам разозлило часть его ядерного электората

Фото: Brian Snyder / Reuters

Решение экс-президента США Дональда Трампа отказаться от запрета абортов во всей стране разозлило часть христианских консерваторов, являющихся частью его ядерного электората. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Мы глубоко разочарованы позицией президента Трампа. Нерожденные дети и их матери заслуживают национальной защиты и национальной защиты от жестокости индустрии абортов», — приводит издание слова Марджори Данненфельзер, президента организации Pro-Life America, выступающей против практики прерывания беременности.

При этом авторы материала подчеркивают, что преждевременно говорить о потере Трампом популярности среди данной группы избирателей. Желание американского лидера Джо Байдена восстановить решение Верховного суда о праве на аборт во всех штатах делает его главной угрозой в глазах религиозного консервативного электората.

Ранее Трамп несколько изменил свою позицию по абортам, предложив отказаться от их запрета на территории всей страны, отдав это решение на рассмотрение каждому штату отдельно. Политик также намекнул, что излишнее внимание к этой повестке оттолкнуло от республиканцев электорат на выборах в Конгресс 2022 года.

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      Максим Габриелян
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