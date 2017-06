Bethesda представила продолжение Wolfenstein

В рамках выставки Е3 компания Bethesda представила Wolfenstein II: The New Colossus. Игра является продолжением вышедшей в 2014 году Wolfenstein: The New Order

Действие игры происходит в альтернативной вселенной, где благодаря технологическому скачку во Второй мировой войне победили нацисты. Согласно трейлеру, главный герой серии Уильям «Би-Джей» Бласковиц выжил после событий первой части и теперь ему предстоит бороться с фашизмом на территории США.

Wolfenstein II: The New Colossus станет доступна 27 октября 2017 года на PS4, Xbox One и ПК.