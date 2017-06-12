Наука и техника
 

Раскрыты подробности новой игры Bioware

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Во время пресс-конференции Microsoft на Е3 студия Bioware рассказала о новом проекте под названием Anthem. Разработчики показали геймплей проекта.

«В Anthem вам с друзьями предстоит примерить роль наемников, отважившихся оставить цивилизацию позади, чтобы исследовать дикий, первозданный и прекрасный мир», — говорится в описании ролика на YouTube.

Новая игра от Bioware является многопользовательским шутером, наподобие Destiny и Tom Clancy's The Division. Она представляет собой новый IP, не связанный со старыми проектами студии. При этом последняя игра от Bioware — Mass Effect: Andromeda — была разгромлена критиками и получила смешанные оценки игроков.

Дата выхода Anthem не сообщается.

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