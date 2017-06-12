Представлена самая мощная в мире игровая консоль

В рамках выставки Е3 компания Microsoft провела пресс-конференцию, на которой представила новую консоль Xbox One X. Ранее она была известная под кодовым названием Project Scorpio и является самой мощной приставкой на рынке.

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По словам представителей компании, консоль сможет запускать игры в разрешении 4К с частотой кадров в 60 fps благодаря мощности графической карты в шесть терафлопс. Для сравнения, производительность PS4 Pro составляет 4,2 терафлопса. Помимо этого, Xbox One X является самой компактной приставкой Microsoft. Она будет совместима со всеми аксессуарами, доступными для Xbox One S.

Xbox One X поступит в продажу 7 ноября 2017 года по цене в 500 долларов.