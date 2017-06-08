Microsoft отправила журналистам скорпиона

Французское подразделение Microsoft начало присылать журналистам посылки со скорпионами. Фотографии с презентом опубликовал на Imgur сотрудник портала Gamersyde.

По словам автора публикации, презент был доставлен главному редактору издания. Пользователи Reddit предположили, что это леденец, однако получатели сообщили, что не рискнули даже распаковать подарок с членистоногим.

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Вероятнее всего, рассылка является частью рекламной кампании новой приставки от Microsoft, которая идет под кодовым названием Xbox Scorpio. По словам представителей компании, консоль сможет без проблем «потянуть» игры в разрешении 4К с частотой кадров 60 fps благодаря мощности графической карты в шесть терафлопс. Для сравнения, производительность PS4 Pro составляет 4,2 терафлопса.

Презентация Microsoft в рамках конференции Е3 состоится 12 июня. На ней ожидается презентация Xbox Scorpio, а также новых игр.