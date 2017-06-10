Представлена новая игра от Bioware

На проходящей в Лос-Анджелесе конференции EA Play представлена новая игра от студии Bioware под названием Anthem. Подробности о ней обещают рассказать на конференции Microsoft, которая пройдет в рамках выставки E3.

Anthem, разработанная на движке Frostbite, — один из приоритетных проектов в поддержку новой консоли от Microsoft, Project Scorpio.

Новая игра от Bioware представляет собой новый IP, не связанный со старыми проектами студии. При этом последняя игра от Bioware — Mass Effect: Andromeda — была разгромлена критиками и получила смешанные оценки игроков.