Cерию Mass Effect заморозили после провала Andromeda

Студия BioWare приостановила работу над продолжением серии Mass Effect. Вместе с этим, BioWare Montreal, которая является разработчиком Mass Effect: Andromeda, стала студией поддержки других проектов. Об этом Kotaku рассказали анонимные источники.

В BioWare Montreal, принадлежащей Electronic Arts (EA), произошли массовые сокращения, оставшиеся сотрудники будут выпускать патчи для Mass Effect: Andromeda и поддерживать проект. Собственные проекты команда делать не сможет. Помимо этого, ряд сотрудников был переведен в EA Motive для работы над Star Wars Battlefront II и в другие студии EA.

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В BioWare подтвердили данную информацию, однако не стали рассказывать, что будет с Mass Effect в будущем. Предполагается, что серия будет заморожена на несколько лет.

Научно-фантастическая трилогия Mass Effect выходила с 2007 по 2012 год. Ее действие разворачивалось в будущем, когда человечество освоило межгалактические перелеты и установило контакт с другими разумными расами.

Mass Effect: Andromeda вышла 21 марта на ПК, PS4 и Xbox One и стала четвертой игрой в культовой серии action/RPG. По словам представителей EA, игра не оправдала ожиданий из-за затянутого цикла разработки.