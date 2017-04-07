Из Mass Effect: Andromeda убрали «мертвые глаза»

Видео: GameSpot / YouTube

Стадия Bioware выпустила обновление 1.05 для Mass Effect: Andromeda, которое исправляет некоторые проблемы игры. Одной из них была анимация персонажей, которая вызвала волну возмущения со стороны геймеров. Портал Gamespot опубликовал ролик, в котором наглядно демонстрируются изменения в игре после выхода патча.

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Отмечается, что, по сравнению с релизной версией игры, разработчикам удалось исправить «мертвые глаза» героев, и сделать персонажей более очеловеченными. При этом в большинстве случае анимация и мимика персонажей не подверглись сильным изменениям. Также с выходом обновления у игроков появилась возможность пропускать заставки при перелетах между планетами.

Mass Effect: Andromeda вышла 21 марта на PS4, Xbox One и ПК. Игра подверглась критике за слабый сюжет, неинтересные задания, а также за проблемы с поведением и анимацией персонажей. Согласно рейтингу Metacritic, у игры самые худшие оценки в серии.