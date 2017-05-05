Хакеры снова взломали Mass Effect: Andromeda

Группа хакеров в очередной раз взломала игру Mass Effect: Andromeda с последней версией системы защиты Denuvo. Об этом пишет портал DSOGaming.

Новая версия DRM-защиты была добавлена в Mass Effect после первого взлома игры. Тогда хакерам потребовалось всего 10 дней, чтобы обойти Denuvo. После этого BioWare выпустила обновление, которое решает ряд проблем, а также внедряет последнюю версию защиты.

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Такая же система установлена во многих других современных играх, которые до сих пор не удавалось взломать: Dead Rising 4, Nier: Automata, Sniper: Ghost Warrior 3 и Prey. Возможно, в будущем хакерам удастся обойти защиту и этих игр. Авторы сайта полагают, что BioWare и другие студии в скором времени просто уберут Denuvo из своих игр, как это делали создатели Doom и Inside.

Технология защиты от несанкционированного взлома Denuvo была создана в 2014 году. Главная цель защиты — предотвратить взлом игры в первый месяц после релиза, так как на это время приходится максимум продаж. На взлом Lords of the Fallen, которая стала одной из первых игр с Denuvo, у хакеров ушло 272 дня.

Научно-фантастическая трилогия Mass Effect выходила с 2007 по 2012 год. Ее действие разворачивалось в будущем, когда человечество освоило межгалактические перелеты и установило контакт с другими разумными расами.

Mass Effect: Andromeda вышла 21 марта на ПК, PS4 и Xbox One и стала четвертой игрой в культовой серии action/RPG.