Mass Effect: Andromeda лишилась антипиратской защиты

BioWare выпустила патч для игры Mass Effect: Andromeda, в котором удаляет DRM-защиту Denuvo. Об этом пишет DSOGaming.

Несмотря на то что разработчики решили удалить Denuvo, игра по-прежнему защищена системой Origin. При этом данное изменение в игре не указывается в описании, которое прилагается к обновлению 1.9. Помимо этого, патч исправляет некоторые баги и ошибки.

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Mass Effect: Andromeda с Denuvo удалось взломать спустя 10 дней после релиза. После этого разработчики выпустили обновление с усовершенствованной версией защиты. Однако хакеры и тогда смогли обойти DRM и в очередной раз выложить игру на торренты.

Это не первый случай удаления Denuvo после взлома игры. Разработчики Doom, Inside, Hitman, Syberia III и многих других игр также отказывались от защиты после взлома.

Технология защиты от несанкционированного взлома Denuvo была создана в 2014 году. Главная цель защиты — предотвратить взлом игры в первый месяц после релиза, так как на это время приходится максимум продаж. На взлом Lords of the Fallen, которая стала одной из первых игр с Denuvo, у хакеров ушло 272 дня.

Mass Effect: Andromeda вышла 21 марта на ПК, PS4 и Xbox One и стала четвертой игрой в культовой серии action/RPG.