BioWare возродит Knights of the Old Republic

Скриншот: Star Wars: Knights of the Old Republic

Компания BioWare работает над новой частью ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Созданием игры занимается студия BioWare Austin, сообщает Ubergizmo со ссылкой на инсайдера Лиама Робертсона.

«Я узнал, что BioWare Austin в настоящее время работает только над играми по вселенной "Звездные войны", — говорит Робертсон. — То, чем они занимаются сейчас — и у меня есть подтверждение своих слов, — это ремейк/возрождение Knights of the Old Republic».

Также он оговорился, что игра может стать чем-то большим, чем обычный ремейк: «Я не знаю, когда она выйдет, но она уже в разработке какое-то время. Также я не знаю, чем она станет впоследствии. Я слышал, что это уже не ремейк, но изначально игра планировалась как перезапуск серии».

Помимо этого, другая студия BioWare создает некую многопользовательскую игру, похожую на Destiny и The Division. На данный момент она проходит под кодовым названием Dylan и, по словам инсайдера, будет представлена на E3 2017.

Классическая RPG Star Wars: Knights of the Old Republic вышла в 2003 году. Игра вышла на Xbox, ПК и Mac. События, которые в ней рассказаны, происходят за несколько тысяч лет до первой трилогии «Звездные войны» Джорджа Лукаса. В 2013 году она стала доступна на мобильный устройствах с iOS и Android. KOTOR стала первой компьютерной ролевой игрой, действие которой происходит в мире «Звездных войн». Полтора года спустя вышло продолжение игры, Star Wars: Knights of the Old Republic II, однако его разработали уже не BioWare, а студия Obsidian.