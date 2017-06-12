Показана Assassin’s Creed в Древнем Египте

В рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 компания Ubisoft показала геймплей Assassin’s Creed: Origins. Действие новой части происходит в Древнем Египте в период восхода и правления Клеопатры.

В игре переботали многие элементы, среди которых боевая система, прокачка а также управление и интерфейс. Главным героем станет Байек, которого в студии называют «Древнеегипетским шерифом». Игроку будут доступны различные виды оружия ближнего боя, луки и щит.

Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября на PS4, Xbox One и ПК.