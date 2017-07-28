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Темник фюрера

Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II

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Скриншот: игра Wolfenstein II: The New Colossus

Успех Wolfenstein: The New Order стал абсолютной неожиданностью, ведь Bethesda решилась выпустить олдскульный шутер в увязшую в механиках укрытий и регенерации эпоху. И игра выстрелила, став успешным перезапуском франшизы Wolfenstein. Анонс сиквела похождений Уильяма «Би-Джея» Бласковица не заставил себя долго ждать и стал одним из наиболее ярких событий прошедшей Е3. «Лента.ру» провела несколько часов в захваченной нацистами Америке и рассказывает, почему Wolfenstein II: The New Colossus станет лучшим шутером года.

The New Colossus начинается спустя полгода после окончания первой части. В неравном бою с генералом Черепом Бласковиц подорвался на гранате, отправившись в преисподнюю вместе со своим злейшим врагом. Но герои просто так не умирают: Би Джей остался жив и через несколько месяцев пришел в себя на борту захваченной борцами Сопротивления немецкой субмарины.

Пробуждение происходит аккурат в момент штурма подлодки под командованием знакомой по The New Order фрау Энгель, поэтому Бласковиц без промедления берет в руки винтовку и идет заниматься привычным делом. Точнее будет сказать «едет» — в инвалидной коляске — так как у Би-Джея парализована нижняя часть тела.

В таком темпе проходила первая половина превью игры. Би-Джей катается по коридорам подлодки, попутно расправляясь с нацистами. Но даже несмотря на то, что это даже звучит скучно, проработано вступление великолепно. Игрок буквально ощущает, как тяжело Уильяму управлять креслом и одновременно расстреливать фашистов.

Впрочем, перестрелки в узких пространствах с двумя-тремя врагами не вызывают восторга, а Бласковиц банально не может продемонстрировать весь свой потенциал. Но сама по себе ситуация комична: инвалид в коляске противостоит десяткам солдат. А как Би-Джей разбивает голову нациста о подлокотник кресла и вовсе дух захватывает.

Миссию на подлодке показали еще на E3, да и успевшие выйти трейлеры были буквально напичканы кадрами именно из нее. Поэтому особой информации из пролога вынести не удалось, ведь игроку буквально не дают оценить игру в полной мере.

Гораздо интереснее оказалась вторая половина демки: протагонист передвигается уже на своих двоих и в полной боеготовности. Как именно Бласковицу удалось встать с инвалидной коляски не объясняется (как и то, почему он вообще выжил), но в сети гуляет уже куча теорий и на этот счет. Сами же представители Bethesda о сюжете не распространяются и хотят сделать сюрпризом самые незначительные его подробности.

Во второй части демо Би-Джею необходимо под видом пожарного пробраться в Розуэлл, Нью-Мексико, чтобы подорвать секретный бункер «Зона 52». Да, действие The New Colossus развернется в оккупированной нацистами Америке 1960-х годов. А Би-Джею предстоит посетить Новый Орлеан, разрушенный ядерной бомбежкой Нью-Йорк и другие знаковые места США.

Разработчики вновь от души прописали вселенную, в которой разворачиваются события Wolfenstein. Альтернативная история во всей красе: на местном параде в честь дня победы можно встретить и солдат, гуляющих в обнимку с ребятами в белых балахонах, и спорящих о насущных проблемах горожан, и просто сумасшедших.

Как только Би-Джей получит необходимые указания от информатора, он отправляется в тот самый бункер, положив ядерную бомбу в рюкзак. Только сейчас, спустя почти час с начала превью, игра позволяет нормально пострелять по фашистам и начинается старый-добрый шутер. Все время до этого нас активно пичкали катсценами и прочими сюжетными роликами, разбавляя это унылыми перестрелками в коридорах подлодки и прогулками по локации.

Главное отличие The New Colossus — огромный размер локаций, на которых происходят бои с фрицами. Разработчики из MachineGames явно смотрели на ремейк DOOM, и карта больше напоминает многоуровневую арену. Никуда не делся и стелс с офицерами, которые поднимают тревогу при каждом шорохе. Но Wolfenstein все же не про это, поэтому гораздо интереснее забыть про приличие и устроить локальный апокалипсис для фашистов.

Удивили в The New Colossus и новые враги. Среди них антропоморфные роботы, которые могут резко перемещаться из стороны в сторону. Под конец демки дают сразиться с гигантским мехом, которого, на самом деле, не очень-то и сложно было убить. Остальные нацисты, которые уже встречались в прошлой игре, просто обзавелись новыми анимациями и внешним видом. У суперсолдат, к примеру, появились реактивные ранцы, и они ими активно пользуются.

Среди доступного в превью оружия ничего кардинального нового не было: пистолет, пистолет-пулемет, винтовка, дробовик, лазерная пушка и гранатомет. Главным изменением здесь стало то, что его можно самостоятельно улучшать. В прошлой части, к примеру, обвесы необходимо было искать на уровнях. Пускай этот аспект сделан крайне примитивно и позволяет лишь нацепить прицел/глушитель, а также увеличить количество патронов, но геймплей меняет ощутимо. При этом прокачка самого Би-Джея не изменилась — игроку по-прежнему просто выполнять разные испытания для повышения показателей.

Возможность стрелять с двух рук была доступна и в первой части, но сейчас ее довели до ума. Теперь Уильям может брать разное оружие в руки и стрелять, например, одновременно с дробовика и полуавтоматической винтовки. На самом деле практического применения у этой особенности нет, да и преимуществ никаких от этого не появляется. Но это есть, а игроки сами придумают что с этим делать.

Не стоит и говорить о том, что The New Colossus невероятно сложна. Как и полагается, тут нет регенерации здоровья и нужно искать аптечки, а у Уильяма всего 50 очков здоровья (но зато 200 очков брони). Благо хотя бы броня подбирается с врагов автоматически, без необходимости постоянно нажимать кнопку.

***

После превью сиквела Wolfenstein становится понятно, что разработчики забили на все нормы морали и просто решили угореть. Здесь больше отсылок к поп-культуре, больше шуток над стереотипами, чего только стоит пародия на сериал «Лесси» с мехопсом «Лизель» в главной роли из трейлера и беременная двойней Аня, которая рубит фрицев ножом. Нет сомнений, что вся игра будет переполнена таким вот моментами стеба.

Вместе с этим стало понятно, что разработчики гораздо активнее взялись за сюжет. Около половины превью игрокам демонстрировались сюжетные вставки с долгими диалогами и показывали новых персонажей. Вот Уильям общается с одним героем, вот он решается спасти товарищей, вот он обсуждает план действий — они включались буквально каждые пять минут, если не идут одна за одной. Поэтому есть серьезные опасения за то, что баланс сместится в сторону повествования.

Но важнее всего то, что геймплей практически не изменился — это все такой же хардкорный шутер для фанатов старой школы. Здесь есть элементы современных игр, вроде прокачки оружия, но во всем остальном игра осталась прежней со старомодным дизайном уровней и механиками. И это вовсе не недостаток, потому что первая часть была идеальным шутером, который был на несколько голов выше всего того, что выпускалось и до и после.

Влад Массино

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