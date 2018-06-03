Полицейский открыл стрельбу в Берлинском соборе, сообщает Berliner Morgenpost.

Согласно данным пресс-службы полиции, сотрудник стрелял в человека. По неподтвержденным данным, сам стрелок также был ранен.

По данным Bild, в Берлинском соборе пострадали минимум два человека. Официальный представитель полиции Винфрид Венцель сообщил изданию, что полицейский ранил человека из табельного оружия. При этом агентство dpa уточняет, что ранение получил и сотрудник правоохранительных органов

Tagesspiegel пишет, что полицию вызвали в собор сами работники примерно в 16:00 по местному времени (17:00 мск) из-за беспорядков. Прибывший на место сотрудник правопорядка был вынужден стрелять в дебошира. Сам полицейский также был ранен. Издание подчеркивает, что об угрозе теракта речь не идет. В данный момент собор оцеплен, внутрь пускают только сотрудников.

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