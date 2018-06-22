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Египет указал на очевидные ошибки судейства в матче с Россией

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Египетская футбольная ассоциация подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство матча с российской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает издание FilGoal.

По словам руководителя ассоциации Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки. «Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти», — отметил он.

Руководство Египетской футбольной ассоциации приняло решение об отставке аргентинца Эктора Купера с поста главного тренера национальной сборной. Купер и весь штаб сборной Египта будут уволены в полном составе после завершения последнего матча команды на чемпионате мира по футболу в России. Этой встречей станет игра со сборной Саудовской Аравии в третьем туре группового этапа мирового первенства, которая пройдет 25 июня на стадионе Волгоград Арена.

Египтяне в матче второго тура ЧМ уступили сборной России (1:3) и лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

Мировое первенство продлится до 15 июля.

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