Тренер сборной Египта назвал причины поражения от россиян

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер назвал причины поражения от национальной команды России в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Думаю, что у нас было от 10 до 12 негативных моментов в первом тайме. Я не думаю, что нам не хватило концентрации, мы допустили много ошибок. Первый тайм был весьма приличным, но мы провели очень плохие 10—15 минут в начале второго. Можно сказать, что нам не хватило удачи и везения, потому что мои подопечные старались, сложно их упрекнуть. Видно что горели глаза и они жаждали победить, но таков итог», — заявил Купер.

Ранее 19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Таким образом, российская команда лидирует в группе А, имея в активе шесть очков. Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Мировое первенство продлится до 15 июля. Матч второго круга между Саудовской Аравией и Уругваем состоится 20 июня в Ростове. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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