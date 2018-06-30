Cборной России отказали в тренировке на поле «Лужников»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его команда не получила разрешения тренироваться на поле стадиона «Лужники», где должен состояться матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Слова специалиста передает «Р-Спорт».

«Просили мы, но нам культурно отказали. Регламент позволяет организаторам принимать такие решения. Мы тренировались в "Лужниках" уже, так что теперь дали испанцам», — заявил он.

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Российская сборная готовится к игре на своей базе в подмосковном Новогорске. По словам Черчесова, сборной также предлагали для подготовки стадион московского ЦСКА.

Сборная России пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, благодаря победам над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Заключительный матч группового этапа российская команда проиграла, крупно уступив уругвайцам со счетом 0:3.

Россия сыграет с испанцами 1 июля. Матч на стадионе «Лужники» начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир завершится 15 июля.

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