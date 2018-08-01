Появились детали аварии с возможным участием Смолова

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов не находился в автомобиле в момент аварии в столице Кубани. Об этом сообщает телеканал «360».

«Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке», — рассказал каналу один из друзей форварда.

По информации ТАСС, правоохранительные органы Краснодара проверяют сведения о ДТП. Отмечается, что в полицию не поступало заявлений об аварии.

Ранее 1 августа появилась информация о том, что Смолов попал в ДТП, в результате которого никто не пострадал. На записи видно, что автомобиль сбил дорожное ограждение.

Сообщалось, что футболист находился за рулем BMW M5, принадлежащей его девушке. Машина является эксклюзивной, ее тираж в России составляет 20 экземпляров, стоимость начинается от 9 миллионов рублей.

По итогам прошедшего в России чемпионата мира Смолов не сумел отметиться результативными действиями и стал одним из двух футболистов национальной команды, чья трансферная стоимость понизилась.

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