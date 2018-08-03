Отец Смолова связал аварию сына с его участием в чемпионате мира

Отец нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова прокомментировал аварию с участием сына в Краснодаре. Его слова приводит «Пятый канал».

«Я даже не знаю, кто с ним в машине был. Подробностей не расспрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние 2-3 месяца. Бывает такое, такая полоса. Не справился с давлением на турнире [на чемпионате мира-2018], и, как следствие, все остальное… Авария — это конечная точка», — рассказал Михаил Смолов.

2 августа Telegram-канал 112 сообщил, что Смолов пришел в полицию и объяснил бегство с места ДТП. По словам футболиста, он уехал из-за плохого самочувствия.

Спортсмен попал в аварию, находясь за рулем BMW, принадлежащего его подруге. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре. В результате автомобиль снес забор и получил значительные повреждения кузова.

Футболист управлял BMW M5 First Edition — эксклюзивным автомобилем, тираж которого в России составляет 20 экземпляров. Его стоимость начинается от девяти миллионов рублей.

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