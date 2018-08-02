Смолов успел сделать селфи на месте аварии

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов сделал селфи на месте аварии в Краснодаре. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На фотографии форвард запечатлен вместе с поклонником. По информации телеканала, снимок сделан вскоре после происшествия.

2 августа Telegram-канал 112 сообщил, что Смолов пришел в полицию и объяснил бегство с места ДТП. По словам футболиста, он уехал из-за плохого самочувствия.

Сообщалось, что спортсмен попал в аварию, находясь за рулем BMW, принадлежащего его девушке. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре. В результате автомобиль снес забор и получил значительные повреждения кузова.

Футболист управлял BMW M5 First Edition — эксклюзивным автомобилем, тираж которого в России составляет 20 экземпляров. Его стоимость начинается от девяти миллионов рублей.

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