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«Звездность» Дзюбы назвали незаслуженной

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Артем Дзюба

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что нападающего сборной России Артема Дзюбу незаслуженно сделали звездой. Слова ветерана приводит «Чемпионат.com».

«Журналисты могут из любого посредственного футболиста сделать звезду. Дзюба этого не заслужил. То, что он стал капитаном сборной, решает либо коллектив, либо Черчесов. Раз его выбрали, наверное, он хороший парень. Сейчас он играет хорошо, но он и обязан так играть, это его работа», — заявил Рейнгольд.

По словам эксперта, сборная России в матче Лиги наций с Турцией будет играть аккуратно. «От ребят я жду самоотдачи и желания играть в футбол, без этих двух условий на поле выходить не надо, потому что они защищают честь страны. Игроки наверняка будут играть аккуратно, будут беречь себя, ведь впереди игры чемпионата», — отметил Рейнгольд.

Дзюба — новый капитан сборной России. Он будет носить повязку в отсутствие вратаря Игоря Акинфеева, который проходит плановое медобследование. Объясняя такой выбор, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил опыт Дзюбы.

Сборная России 7 сентября встретится с национальной командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

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