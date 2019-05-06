Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор попросила приговорить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Очередное заседание по делу спортсменов проходит в Пресненском суде Москвы. Прокурор Светлана Тарасова требует приговорить Кокорина к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам. Для остальных фигурантов — брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого, — Тарасова также просит реальных сроков. Их требуют лишить свободы в колонии общего режима на полтора года и год и пять месяцев соответственно.

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Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они содержатся под стражей с октября 2018-го.

Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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