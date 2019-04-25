Мамаев приготовился к любому наказанию

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал уголовный процесс над ним и форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Слова спортсмена приводит Sport24.

30-летний Мамаев отметил, что не может комментировать ход следствия. Он заявил, что примет любое наказание, которое определит суд. «Но соизмеримость я даже не хочу комментировать или давить на жалость. Конечно, я желаю продолжить спортивную деятельность, все будет зависеть от приговора», — добавил он.

В Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты находятся под стражей с октября 2018-го. Оба являются фигурантами трех уголовных дел.

Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 года после того, как учинили сразу две драки в Москве. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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