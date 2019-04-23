Подруга Мамаева и Кокорина назвала причину драки с водителем

Свидетельница Александра Поздняковиене, подруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвала причину драки футболистов с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Свидетельница рассказала, что села в машину к Соловчуку и спросила, является ли он водителем Кокорина. Потерпевший заявил, что «не возит таких петухов». В ответ на это Поздняковиене стала возмущаться. Подошедший Мамаев спросил девушку о причине конфликта. Свидетельница назвала причину и вышла из машины.

По ее словам, затем между Мамаевым и Соловчуком началась потасовка. «Ударов я не видела. Примерно через 10 минут Мамаев сел ко мне, и мы уехали», — заявила Поздняковиене.

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11 апреля сам Соловчук заявил, что на лечение после драки потратил около 400 тысяч рублей. По его словам, основные увечья ему нанес Мамаев. Также водитель заявил, что пока не может определить сумму морального вреда.

Футболисты Кокорин и Мамаев являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре прошлого года они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сначала спортсмены напали на водителя Соловчука, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Дениса Гайсина в «Кофемании».

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Продление ареста стало третьим, футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

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