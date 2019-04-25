Кокорин описал «машинальный» удар чиновника стулом

Футболист «Зенита» Александр Кокорин во время заседания в Пресненском суде Москвы описал обстоятельства, при которых он ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака стулом. Слова спортсмена приводит Sport24.

По словам Кокорина, он заметил присутствие Пака в кафе «Кофемания», когда его друг Александр Протасовицкий принялся извиняться за сравнение с певцом PSY. Игрок «Зенита» подошел к столу, за которым сидел чиновник, и положил голову товарищу на плечо. Выслушав разговор, Кокорин двинулся в сторону выхода, после чего услышал голос брата Кирилла и оскорбление.

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«Я подошел, взял стул, хотел подсесть и поговорить. Я слышал оскорбление и спросил, кому Пак это сказал. Он ответил, что он сказал это мне, и повторил снова. После этого я машинально…» — вспомнил Кокорин. Футболист заверил, что не целился в тело или голову чиновника.

Слушания по делу против Кокорина и футболиста Павла Мамаева продолжаются одиннадцатый день. Игрок «Краснодара» ранее 25 апреля заявил, что готов к любому наказанию, которое назначит суд.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы в октябре 2018-го. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба являются фигурантами трех уголовных дел.

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