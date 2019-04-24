Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и предсказал ему атрофию мышц

Главный врач петербургского «Зенита» Михаил Гришин осмотрел нападающего клуба Александра Кокорина, находящегося под арестом в СИЗО «Бутырка», и остался недоволен его состоянием. Об этом рассказал представитель администрации изолятора, его слова приводит «МК».

«Врач опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй», — отметил сотрудник СИЗО.

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Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находятся под арестом по делу об участии в двух драках в Москве в октябре 2018 года. Спортсмены являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В начале апреля суд продлил их арест до 25 сентября 2019 года.

В марте 2018-го Кокорин разорвал крестообразные связки колена. Нападающий приступил к тренировкам в августе того же года. Адвокаты футболиста неоднократно заявляли об ухудшении его состояния, так как в СИЗО он не имеет возможности пройти полноценный курс реабилитации.

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