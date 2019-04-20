Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Женщина написала, что компания ее сына собиралась уходить. На видео показано, как они одевались и разговаривали между собой. «Никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло», — заявила она.

Кокорина отметила, что чиновник первым оскорбил компанию и по губам читается, что он назвал ее сына не «хамлом», как он заявлял в суде.

Кроме Пака и Гайсина, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября прошлого года напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой и в результате стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября. Продление ареста стало третьим, футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

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