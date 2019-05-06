Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

Футболист Александр Кокорин и его друг Александр Протасовицкий (слева направо), обвиняемые в хулиганстве по предварительному сговору, во время заседания по существу в Пресненском районном суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перед заседанием в Пресненском суде отреагировал на завоевание командой золотых медалей чемпионата России. Слова спортсмена передает Sport24.

Кокорин назвал победу в турнире долгожданной и заметил, что для него не так важно получить личную награду. Также футболист заявил, что о чемпионстве «Зенита» узнал от посторонних людей. Последний матч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:1) ему посмотреть не удалось.

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«Зенит» досрочно стал чемпионом России 4 мая. За три тура до завершения РПЛ команда набрала 58 очков, став недосягаемой для соперников. Президент клуба Александр Медведев заявил, что Кокорин, не игравший за клуб с октября 2018-го, получит золотую медаль.

Футболист с прошлого года находится в СИЗО. В октябре 2018-го он вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым стал участником двух драк в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина в кофейне. Спортсмены являются фигурантами трех уголовных дел. В начале апреля суд продлил их арест до 25 сентября 2019 года.

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