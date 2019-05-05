Стала известна судьба чемпионской медали Кокорина

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», получит золотую медаль чемпиона России по футболу. Об этом Sport24 рассказал президент клуба Александр Медведев.

«Все игроки, которые имеют право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат», — заявил глава «Зенита». На сайте сине-бело-голубых форвард также включен в список завоевавших чемпионство футболистов.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России 4 мая. За три тура до завершения Российской премьер-лиги (РПЛ) команда набрала 58 очков, став недосягаемой для соперников.

В этом сезоне РПЛ Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находится в СИЗО из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы в октябре 2018-го. Сначала игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновников в кофейне. Оба являются фигурантами трех уголовных дел. В начале апреля суд продлил их арест до 25 сентября 2019 года.

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