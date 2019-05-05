Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение

Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка». Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников.

По его словам, у Кокорина была возможность посмотреть чемпионский матч «Зенита» против «Ахмата» (1:1), но реакция футболиста на победу команды неизвестна. «Планируем после праздников посетить "Бутырку". В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду», — заявил представитель ОНК.

Ранее 5 мая президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Кокорин получит золотую медаль чемпиона России. Сине-бело-голубые досрочно выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) за день до этого.

В этом сезоне РПЛ Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находится в СИЗО из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы в октябре 2018-го. Сначала игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновников в кофейне. Оба являются фигурантами трех уголовных дел. В начале апреля суд продлил их арест до 25 сентября 2019 года.

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