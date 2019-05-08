Кокорина и Мамаева признали виновными в побоях и хулиганстве

Пресненский суд Москвы признал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. Об этом в среду, 8 мая, из зала суда передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее прокурор Светлана Тарасова потребовала приговорить Кокорина к полутора годам колонии, Мамаева — к году и пяти месяцам. Для остальных фигурантов — брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого — Тарасова также попросила реальных сроков. Их требуют лишить свободы в колонии общего режима на полтора года и год и пять месяцев соответственно.

6 мая сообщалось, что Александр Кокорин не сдержал слез, выступая перед судом с последним словом. Спортсмен извинился перед жертвами побоев и обществом. «Тяжело говорить. Надеюсь, что то время, которое мы пробыли в СИЗО, для нас стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать», — сказал футболист.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они вместе с Кириллом Кокориным и их знакомым Александром Протасовицким находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил их арест в третий раз — до 25 сентября.

По версии следствия, фигуранты дела стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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