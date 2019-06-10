Полковника Захарченко признали виновным по делу о взятках

Бывший заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковник Дмитрий Захарченко признан виновным в коррупции. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Пресненского районного суда Москвы, где оглашают приговор Захарченко.

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Ранее обвинение попросило приговорить полковника полиции к 15,5 годам колонии, а также оштрафовать почти на 500 миллионов рублей. Захарченко инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В частности, как полагают следователи, он получил семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а также 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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