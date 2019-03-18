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Российскую гадалку посадили по делу о хищении двух миллиардов рублей

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Останкинский суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям Нота-банка Вадиму и Дмитрию Ерохиным за растрату и хищение двух миллиардов рублей, а также назвавшей себя гадалкой Ноне Михай за подстрекательство к преступлению. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает РИА Новости.

Братья Ерохины приговорены к 8,5 и шести годам заключения в колонии, Михай — к трем.

25 мая 2018 сообщалось, что Михай признала свою вину в оказании влияния на сестру бывшего финансового директора «Ноты» Галины Марчуковой Ларису и склонила руководство банка к хищению путем выдачи фиктивного кредита гендиректору компании «Фармстер» Ивану Тарлыкову.

Последний обратился в суд с ходатайством о признании его потерпевшим в рамках уголовного дела для возможности заявить гражданский иск обвиняемым. Гадалке вменяли пособничество мошенничеству путем советов при помощи карт Таро и кофейной гущи.

Второй эпизод касался непосредственно братьев Ерохиных, целенаправленно похитивших 1,5 миллиарда рублей у компании «Мостотрест», которые находились на депозите в банке. Эти средства были перечислены в Нота-банк, чтобы компания получила банковскую гарантию на 2,5 миллиарда рублей для дочерней структуры — «Трансстроймеханизации», строившей аэропорт в Хабаровске. Однако вскоре Нота-банк лишился лицензии, и назад свои деньги «Мостотрест» не получил. Кроме того, Ерохины присвоили 321 миллион рублей, оформив их в качестве необеспеченного личного займа, не возвращенного банку.

Галина и Лариса Марчуковы дали показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко о том, что он предупреждал их об обысках, после чего сестер освободили из СИЗО под домашний арест в ожидании суда.

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