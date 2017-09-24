Порошок уходи

В свое время Destiny попыталась вобрать в себя все лучшее от двух, казалось бы, несовместимых жанров: фэнтезийных MMORPG и шутеров от первого лица. Получилось, откровенно говоря, плохо, но у игры появилась огромная фанатская база. Геймеры проводили тысячи часов в игре и с радостью покупали каждое новое дополнение. В Destiny 2 разработчики из Bungie пообещали исправить все косяки, дабы привлечь еще больше игроков и продать еще больше DLC. Удалось ли это — выясняла «Лента.ру»

На новый лад

В недалеком будущем на Землю попадет неведомый гигантский шар, именуемый Странником. Он поможет человечеству достичь процветания, и земляне примутся колонизировать другие планеты Солнечной системы. Но вслед за Странником пришла Тьма, которая заставила людей вернуться на Землю и уничтожила практически все. Когда у человечества оставался последний город, Странник пожертвовал собой. В результате этого появились Стражи (бессмертные люди, наделенные частью силы Странника — Светом) и Призраки (мелкие роботы-спутники), которые и смогли отбить наступление. Такова основа вселенной Destiny.

Никаких подробностей того, откуда взялись Странник и Тьма, почему Тьма хочет уничтожить человечество, и многого-многого другого не раскрывается. Просто примите это как данность.

Сама Destiny 2 начинается невероятно бодро. На Землю нападает инопланетный Красный легион под руководством Доминycа Гоyла, уничтожает все на своем пути и похищает Странника. В результате Стражи лишаются Света и своего жилища. Игрок принимает в этом непосредственное участие, от чего эффект глобальной безысходности лишь усиливается.

Скриншот: Destiny 2 1 /3

Странника больше нет, Стражи стали смертными, и нет никакой силы. Казалось бы, именно вокруг попыток игрока вернуть себе утраченные способности и будет вращаться сюжет, но нет. Спустя 40 минут игрового времени выясняется, что силу все же можно вернуть, однако дозволено это лишь избранным, и наш Страж как раз из их числа.

А дальше начинаются путешествия по планетам (точнее, по спутникам Ио и Титан, а также планетоиду Несс) в поисках членов Авангарда. Миссии недалеко уходят от концепции «сходи-принеси» или «перестреляй всех, кого видишь». Лишь изредка они перебиваются поездками на танках и загадками с платформингом. Параллельно происходит знакомство с новыми героями, выступающими проводниками на каждой из локаций. Они выдают поручения, рассказывают, где искать старых друзей, и травят байки.

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На протяжении всей игры в глаза бросаются простота и линейность сюжета, безликость персонажей (за исключением ИИ с раздвоением личности) и глупость врагов, желающих уничтожить Солнце. Однако, по сравнению с первой Destiny, нельзя не отметить прогресс: больше времени уделено спутникам, даже показывают катсцены с корабля Гоула, в которых тот рассказывает о своем несчастном прошлом. В общем, Destiny 2 действительно старается погрузить игрока в свой мир, но выходит слабовато. Да и в кооперации с друзьями это все отходит на второй план.

Живи. Умри. И снова

Критикуя сюжет Destiny 2, многие забывают, что это лишь незначительная часть игры. После прохождения сюжетной кампании, которая занимает не более 10 часов, начинается самое интересное. Когда отпадает задача прохождения миссий одной за другой, хочется детально изучить новые локации, больше узнать об их истории и выполнить второстепенные миссии. Удивительно, но необязательные задания решены на порядок лучше основных.

Важнейший элемент Destiny — это фарм, прямо как в корейских гриндилках. Если в первой части он вызывал исключительно негатив, то во второй его привели в божеский вид, и теперь крутые вещи дают буквально за каждый чих. Уже после пары первых миссий в инвентаре появляется первая экзотическая шмотка. В оригинальной Destiny ради этого приходилось потеть не один десяток часов. Раньше на форумах и в тематических группах даже были свои ритуалы, чтобы наконец выпала заветная ракетница Gjallarhorn. Теперь это все в прошлом, а вещи сыпятся словно из рога изобилия.

Способов прокачать героя множество. Можно по старинке выполнять побочные миссии и патрули, можно участвовать в публичных мероприятиях или выполнять еженедельные задания. На худой конец, получите новый шмот, прокачивая репутацию у вендоров. Делается это так: гуляешь по карте, выполняешь мелкие поручения, тебе вручают медали и ресурсы, отдаешь их NPC, а тебе взамен — новую одежку. Максимально просто и прозрачно!

Скриншот: Destiny 2 1 /3

С учетом огромного количества активностей на каждой из локаций прокачка не кажется чем-то удручающим. Выполнил миссию — вот тебе легендарная винтовка, сходил в мультиплеер, но проиграл со счетом 0-10 — не переживай, прими пару медалек и обменяй их на новую экипировку. Именно то, что ты постоянно ощущаешь развитие героя, и отбивает желание бросить все и никогда не возвращаться.

Практически все элементы игры упростились. У экипировки пропали параметры Дисциплины, Интеллекта и Силы, отвечающие за скорость перезарядки способностей. Оружие и одежду вообще теперь не надо прокачивать, все модификаторы доступны сразу. Нет валюты Strange Coin, за которую покупалось лучшее обмундирование в игре. Фракций Future War Cult, New Monarchy и Dead Orbit тоже нет (хотя их появление уже анонсировали). Бесспорно, это уменьшает количество доступного контента, но и убирает массу сложностей, с которыми сталкивался каждый в оригинальной Destiny.

Альтернативный способ прокачки — PvP-режим, именуемый «Горнило». Разработчики попытались сделать его более динамичным, из-за чего теперь бои проходят в формате четыре игрока на четыре. Вместе с этим ощутимо порезано время перезарядки способностей и ульты, чтобы исход боя зависел от мастерства стрелка. Но план Bungie провалился, потому что матчи получаются слишком затянутыми и скучными. Да и сетевой код в Destiny по-прежнему не выдерживает никакой критики. Гораздо эффективнее для повышения уровня выполнить пару миссий на планетах, чем сражаться с другими игроками.

Дружба — это магия

Когда все квесты пройдены и появился лучший лут, наступает самая захватывающая часть Destiny — Налеты и Рейд (пока он один). Это особые миссии, рассчитанные на командное прохождение. Налеты проходятся в среднем за полчаса, и состав группы не имеет особого значения, потому что даже если в команде меньше трех человек (или вообще один), то игра сама подберет напарников. От обычных заданий Налеты отличаются размахом, большим числом врагов и более ценными наградами за прохождение.

Еще есть Сумрачные Налеты — для любителей «потяжелее». Этот те же самые Налеты, но с набором правил, усложняющих их прохождение. К примеру, враги могут получить иммунитет к определенному типу атак, или увеличено время регенерации здоровья, или же вводится ограничение времени прохождения миссии. Все полностью обновляется каждую неделю, получая новые модификаторы.

Ну и кульминация — Рейд. Эта та часть игры, над которой в Bungie корпели больше всего, продумывая каждую деталь. Рейд разделен на несколько частей, в каждой игроки сталкиваются с необычными заданиями и механиками. Обычно приходится долго постигать последовательность действий, поэтому в первый раз прохождение растягивается на несколько часов. Но и награда здесь самая ценная во всей игре.

Скриншот: Destiny 2 1 /3

В отличие от Налетов, Рейд рассчитан на готовую команду из шести игроков, причем собирать отряд нужно самому (также и с Сумрачным Налетом). Сейчас разработчики тестируют систему «Игры с проводником», позволяющую присоединиться к незнакомым Стражам. Не стоит забывать, какое у Destiny дружное сообщество, готовое объяснить все тонкости и помочь с прохождением. Поэтому даже если не удается найти друзей, готовых отправиться в Рейд, всегда можно обрести сопартийцев в тематических группах в соцсетях.

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Не нужно иллюзий — Destiny 2 не сделала ничего прорывного по сравнению с первой частью. За долгую жизнь первой части разработчики несколько раз переделывали основные механики, переворачивая все с ног на голову. Игре просто нужна была перезагрузка, ей и стал сиквел.

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Но разработчики действительно сдержали свои обещания и исправили практически все, что раздражало в оригинале. Одни элементы переосмыслили, другие удалили, а третьи просто скопировали из предыдущей игры. А самое главное: стрельба и ИИ врагов остались на том же высочайшем уровне. Это по-прежнему лучший консольный шутер, к которому никто близко подобраться не может.

Новым игрокам, на которых делался упор, будет сложно понять суть Destiny. После прохождения сюжетной кампании у них возникнет вполне разумный вопрос: «И что дальше?» Поэтому имейте в виду: Destiny не про сюжет, а про приключения, которые наступают после сюжета.

Скриншот: Destiny 2

И как только вы это поймете, игра вас не отпустит. Каждый день будете ощущать жгучее желание вернуться на Несс и добить тот несчастный квест, выбить новую экзотическую пушку или просто пройти пару рейдов перед сном.

Когда же весь основной контент будет изучен вдоль и поперек, Bungie обязательно выпустит платное дополнение с новыми врагами, локациями и оружием. И все сперва возмутятся политике студии, но все равно купят DLC, потому что Destiny просто так никого не отпускает.